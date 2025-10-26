Sobre la hora Alianza Atlético deja escapara el empate ante su similar de Cienciano del Cusco y desperdició la oportunidad de acercarse más a clasificar a una copa internacional y permanece en el puesto 11 de la tabla de posiciones del Torneo Clausura con 16 puntos.

En el partido jugado ayer en el Estadio Campeones del 36 de Sullana, los “Churres” cayeron por la mínima diferencia, tras anotar Cienciano su gol por intermedio de Luis “Chin Chin” Benites de tiro penal a los 83 minutos, mientras Agustín Graneros perdió la oportunidad de empatar también de los 12 pasos en el minuto final.

Con este score los aliancistas se quedaron con sus 50 puntos en el sexto lugar de la tabala acumulada y esperan que tanto Deportivo Garcilaso como Sport Huancayo no sumen para seguir estando en el la zona clasificatoria a falta de 3 fecha para el término del torneo.

PAREJO

En cuanto al cotejo en la primera fracción fue un duelo muy parejo en ambos equipos que buscaron cosechar los puntos en disputa.

Los de casa atacando por los costados, donde Perleche llevó siempre peligro al área que fue defendida por la zaga rival, aunque Graneros y Larios, desperdiciaron muchas ocasiones de anotar.

El técnico Gerardo Ameli copó el medio campo y no dejó armar, aunque en los balones parados no estuvieron finos, llegando al área pero sin contundencia. Los cusqueños supieron esperar y llevar peligro en los contragolpes-

La segunda mitad se hizo de ida y vuelta aunque sin la claridad necesaria. A los 87 minutos Luis Benítes de penal lograr abrir elmarcador, que a la postre sería el del triunfo.

Cuando se jugaban 90+8´, llegaría un penal para los “Churres”, sin embargo Graneros pateó y Juan Cruz Bolado con gran atajada evitó el empate, que celebrado con algarabía por los cusqueños.