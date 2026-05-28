En el colegio Chinchaysuyo de Chincha esta semana se advirtió la presencia de personas extrañas y de mal vivir que merodean por la zona. Algunos de estos incluso por la puerta de primaria habrían ingresado a las instalaciones educativas aprovechando el horario de ingreso y salida de los estudiantes de este nivel.

Medidas en el plantel

Los extraños tendrían la intención de llegar a los ambientes donde están ubicadas las alumnas de secundaria. Para la protección de la comunidad educativa se dispuso que la salida de los niños y niñas de primaria sea a las 12:45 horas.

Asimismo, la salida ya será por la puerta frecuente, sino por la puerta de inicial a fin de tener un mejor control de quienes ingresan al local estudiantil. Asimismo, se requiere la presencia puntual de los padres de familia que acompañan a sus hijos en el retorno a sus casas.

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