Un operativo sanitario realizado por la Municipalidad Provincial de Huancayo terminó con una fuerte sanción contra el chifa Tusan Wok, ubicado en la avenida Giráldez, en pleno sector monumental de la ciudad, luego que fiscalizadores detectaran graves deficiencias de salubridad dentro del local.

Durante la inspección en las áreas de cocina y almacenamiento, personal de la Unidad de Bromatología encontró verduras en estado de putrefacción, productos sin rotulado y alimentos que no contaban con fecha de producción ni vencimiento.

Sin embargo, lo más alarmante fue la presencia de una plaga de cucarachas detrás de refrigeradoras, conservadoras, pisos y paredes del establecimiento. Según informó el jefe de Bromatología, Jesús Vila Retamozo, estas condiciones representaban un riesgo inminente para la salud de clientes y trabajadores.

Frente a esta situación, la comuna aplicó una multa equivalente al 100% de una UIT, es decir S/ 5 500, y anunció la próxima clausura del negocio como medida para proteger la salud pública, especialmente ante la cercanía del aniversario de la ciudad.