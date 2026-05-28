Una antigua disputa por terrenos terminó en un violento doble asesinato en el distrito de Pichanaqui. El Poder Judicial condenó a 22 años de prisión efectiva a los hermanos José Octavio Julián Quilca y Marcos Carlos Julián Quilca por la muerte de Jorge Perales Lago y su hija María Elisa Perales Cahuana.

Según la tesis fiscal, las víctimas acudieron el 10 de abril de 2025 a su chacra cafetalera en el centro poblado Alto Huachiriki para realizar labores de cosecha, cuando fueron atacadas con armas blancas y un arma de fuego por los ahora sentenciados.

La investigación determinó que Jorge Perales falleció a consecuencia de graves lesiones en la cabeza, mientras que su hija María Elisa fue asesinada tras recibir un disparo de escopeta. Además, se reveló que ambas familias mantenían constantes conflictos y denuncias previas por problemas de posesión de tierras y amenazas de muerte.

Durante el juicio, la Fiscalía presentó pericias biológicas, balísticas, testimonios y otras evidencias criminalísticas que permitieron acreditar la responsabilidad de los acusados. Ambos fueron recluidos en el penal de Chanchamayo y deberán pagar 200 mil soles como reparación civil