En la Villa Deportiva Alianza Sullana, el plantel que dirige el técnico Gerardo Ameli hoy culmina sus prácticas, donde trabajan con máxima entrega y compromiso, con la mirada puesta en Cienciano del Cusco, a fin de asegurar la Copa Sudamericana 2026.

Los “Churres” vienen de caer por 1-0 ante Comerciantes Unidos jugando en Cutervo, pero se vio favorecido ante el triunfo de Alianza Lima sobre Huancayo, y los sullaneros siguen en sexto lugar con 50 puntos.

A GANAR

Los aliancistas jugarán mañana ante los cusqueños, a las 3:15 p.m., en el Estadio Campeones del 36 de Sullana por la fecha 16, cotejo que será dirigido por el árbitro Diego Haro.

“ Saldremos a arrasar desde el pitazo inicial, estamos mentalizados en llegar a jugar una Copa Sudamericana , con una táctica ofensiva que nos impone el profe Ameli, nada dejaremos al azar, depende de nosotros buscar el triunfo para beneplácito de la hinchada ”, dijo el delantero Agustín Graneros.

Para este partido, el técnico sullanero podrá contar con Diego Melián, Horacio Benincasa, José Villegas, Piero Guzmán, Erick Perleche, Stefano Fernández, Rodrigo Castro, Agustín Graneros, Luis Olmedo, Joaquín Pérez, Guillermo Larios, entre otros.

EL RIVAL

Cienciano apunta a recuperar terreno en el Torneo Clausura, adonde ha ido de más a menos y su técnico Carlos Desio busca la fórmula para lograr en estos últimos partidos llegar a clasificar a un torneo internacional.

Cabe señalar que en la fecha anterior, el equipo de Cienciano cayó derrotado por 2-1 ante Cusco FC y con esta derrota quedó en el décimo lugar con 41 unidades en la tabla acumulada, aún con la posibilidad de clasificar a la Copa Sudamericana, al estar a solo cuatro puntos del octavo puesto.