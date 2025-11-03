Atlético Grau no supo imponer condiciones de local e igualó 1-1 frente a Alianza Atlético de Sullana, en un duelo de nivel bajo, de muy pocas emociones y con ambos equipos necesitados de sumar tres puntos.

El resultado pone a los “Churres” en un camino complicado hacia la clasificación a la Copa Sudamericana, pero sigue soñando con alcanzarla. El partido por la décima séptima fecha del Torneo Clausura se jugó en el Estadio Campeones del 36 de Sullana dirigido por el referí nacional Jordi Espinoza.

INICIO

Durante el primer período en ambos equipos se vio pobre de fútbol, pocas llegadas de goles e intervención de los arqueros, que salvo los dos goles anotados, no tuvieron más trabajo.

A los 14 minutos el goleador Neri Bandiera encuentra el balón en el área y casí cayéndose vence a Diego Melián aperturando el marcador en el “Clásico del Fútbol piurano”.

La alegría duró muy poco, pues 4 minutos después Daniel Franco le jala la camiseta a Horacio Benincasa y el árbitro Jordi Espinoza que estaba cerca sanciona la pena máxima.

Dos minutos más tarde Luis Olmedo anota del punto de penal, aunque en primera instancia Patricio Álvarez, le tapó el tiro y en el rebote anota con la pierna izquierda, desatando la alegría en sus parciales.

Luego de ahí vino un bajón, donde Alianza Atlético con Agustín Graneros, Hernán Lupú, José Villegas y Rodrigo Castro inquietaron el arco, pero sin contundencia.

Por su parte en el equipo de Ángel Comizzo, los jugadores Luis de la Cruz, Rodrigo Vilca, Jeremy Rostaing y menos Raúl Ruidíaz, gravitaron mucho como para salir airoso en el primer pacial.

SIGUE IGUAL

Para el segundo parcial Grau hace ingresar a Elsar Rodas, Tomás Sandoval y Cristopher Olivares, pero accionar siguió igual de apático que parecían conformarse con el resultado, salvo el tiro al travesaño que hizo Ruidías.

Poco arriesgaron los equipos de Ameli y Comizzo hasta que sonó el pitazo final. Con este resultado se le complica su situación a los aliancistas, pues tenían que ganar, sabiendo que Garcilaso y Los Chankas habían conseguido triunfos.

Con este resultado los aliancistas siguen en el mismo 6to. lugar en el acumulado, ahora con 51 puntos y a 4 del octavo lugar. Mientras los albos sumaron 37 unidades y no se mueve del casillero doce.