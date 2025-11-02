Se terminó la espera. Tanto el equipo de Atlético Grau y Alianza Atlético tratarán de dejar la última gota de sudor en la cancha cuando hoy, a las 3:30 p.m., en el Estadio Campeones del 36, se enfrenten por la fecha 17° del Clausura, en un “Clásico” más del fútbol piurano, dirigido por el árbitro Jordi Espinoza.

El cuadro sullanero entrenado por el técnico Gerardo Ameli, será de mucha importancia, pues un triunfo lo acercará a la Copa Sudamericana y, a pesar de venir de caer derrotado por 0-1 ante Cienciano, necesita hacerse fuerte en su recinto para clasificar.

LA REVANCHA

Para los albos será un partido de revancha, toda vez que en el Torneo Apertura cayeron derrotados 1-2 ante los “Churres”, y ahora quieren darle una alegría a su hinchada, que se muestra descontenta por los magros resultados en las últimas fechas, que se ha estancado en el casillero 12.

Ambos equipos presentarán sus mejores plantillas, donde muestran solidez en la defensa, pero debilitamiento en la ofensiva.

Los albos, bajo la dirección de Ángel Comizzo, han mostrado destellos de buen fútbol, pero la falta de goles sigue siendo el gran problema.

En el último partido en el Cusco cayó por la mínima diferencia luchando por convertir en las oportunidades que se le presentaron. Ahora su entrenador tendrá que ajustar su táctica para mejorar la eficiencia ofensiva y aprovechar el factor local.

SOLO VALE GANAR

Mientras Alianza Atlético, en sus últimos cinco partidos, ha ganado dos y perdido tres, y el argentino Gerardo Ameli deberá ajustar su táctica si quiere salir airoso de esta contienda.

Además, tiene jugadores capaces de sorprender arriba, y abrochar bien la zona defensiva que ha sido un talón de Aquiles. Todo depende del planteamiento táctico, para quedarse con los tres puntos, pues ni una derrota, ni empate le conviene.

La historia pone como favorito a los albos, aunque ya no lucha por llegar a la zona de clasificación, al menos tratará de subir algunos peldaños en la tabla.