Atlético Grau ya piensa en su siguiente partido que lo jugará de local, en el Estadio Campeones del 36 de Sullana, recinto de su rival Alianza Atlético, por la décima séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1, mañana domingo, desde las 3:30 p.m.

Sus directivos ya pusieron a la venta las entradas, donde las dos tribunas del estadio han sido habilitadas y los precios establecidos son: S/ 20.00 la tribuna popular norte y S/ 50.00 el palco de occidente.

Asimismo, pidieron a su hinchada llenar el estadio, ya que el aliento será vital para lograr un buen resultado y no perderse este emocionante enfrentamiento entre los dos equipos que juegan en la élite profesional y que promete ser una jornada llena de pasión, goles y adrenalina.

PUEDES VER: Estadio Campeones del 36 de Sullana tendrá un nuevo diseño

EL ATACANTE

Uno de los más entusiastas en el cuadro albo es el delantero Neri Bandiera, quien indicó que espera la hora del partido para cosechar un buen triunfo junto a sus demás compañeros.

“Sabemos del compañerismo que hay en el equipo que hemos venido sosteniendo para mantener la regularidad en el torneo. Los delanteros tratamos de entendernos; a veces la cancha complica los movimientos y los pases, pero poco a poco nos vamos conectando. Mañana esa conexión nos permitirá quedarnos con el triunfo, y eso es lo que realmente vale ”, señaló

MIRA ESTO: Liga 1: Este domingo se juega el “Derbi del fútbol piurano”

EL RIVAL

Por su parte, Alianza Atlético pone hoy fin a una semana de entrenamiento a full, donde el estratega Gerardo Ameli, busca el equipo que saltará a la cancha este domingo. Todo el plantel se esforzó al máximo con trabajo, entrega y compromiso en cada sesión.

Los “Churres” luchan por llegar a clasificar a la Copa Sudamericana y aunque vienen de perder 1-0 ante Cienciano, se muestran motivados para conseguir los tres puntos.