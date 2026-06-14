La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, anunció que viajará al extranjero junto a una de sus hijas, en medio de la expectativa por los resultados finales de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

La lideresa fujimorista informó la decisión a través de sus redes sociales, donde explicó que el desplazamiento responde a motivos estrictamente familiares y que se trata de un compromiso asumido antes de la jornada electoral.

“Antes de la elección, le hice una promesa a Kyara: estar a su lado en su primer viaje al inicio de esta nueva etapa de su vida. Ha llegado el momento de cumplir esa promesa”, señaló en su publicación.

Fujimori indicó que acompañará a su hija en este viaje, cuyo destino no fue precisado. Asimismo, destacó que permanecerá fuera del país solo por unos días.

La candidata también aclaró que su salida del Perú no implicará un alejamiento de las actividades relacionadas con el proceso electoral. En ese sentido, aseguró que continuará siguiendo de cerca el desarrollo de los acontecimientos.

“Se trata de un viaje estrictamente familiar, por lo que estaré fuera del país solo por unos días. Me mantendré en comunicación permanente con el comando nacional de personeros”, sostuvo.