El 6 de agosto se conmemora la Batalla de Junín, enfrentamiento ocurrido en la pampa de Chacamarca, Junín, entre las fuerzas de Simón Bolívar y las tropas españolas dirigidas por José de Canterac.

La fecha fue incorporada al calendario oficial de feriados mediante la Ley N.° 31530, promulgada en 2022.

Durante el feriado se desarrollan actividades conmemorativas, entre ellas ceremonias cívico-patrióticas, marchas militares de los Húsares de Junín, representaciones de la batalla y eventos culturales.

El descanso del 6 de agosto tiene alcance nacional y comprende a los trabajadores de los sectores público y privado, quienes tienen derecho a recibir su remuneración correspondiente sin necesidad de compensar posteriormente la jornada.

Si una persona debe laborar ese día y no recibe un descanso sustitutorio, puede acceder al pago correspondiente por el feriado trabajado, además de los conceptos establecidos para esa jornada.