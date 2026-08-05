La empresa Sedapar tendría que pagar una multa sumatoria de 5 mil 500 soles

La Municipalidad Provincial de Arequipa inició un procedimiento administrativo sancionador contra la empresa Sedapar S.A. tras detectar irregularidades en las obras que se ejecutan en la Av. Independencia, donde una zanja, escombros y material de construcción permanecían ocupando parte de la vía pública, afectando el tránsito y la seguridad de los conductores y peatones.

Las observaciones fueron realizadas durante una inspección efectuada el 31 de julio, en el tramo comprendido entre la Av. Mariscal Castilla y la calle Miguel de Cervantes, según las actas de fiscalización N.° 372-2026 y 373-2026.

Durante la intervención, los fiscalizadores verificaron la existencia de una excavación de aproximadamente 14 metros lineales, además de material de construcción y desmonte sobre la calzada, situación que generaba riesgos para quienes circulan por la zona.

Los trabajos son ejecutados por la empresa DACAR Contratistas y Servicios Generales, contratista de Sedapar. De acuerdo con el cronograma de ejecución, las labores comenzaron el 26 de julio y debían concluir en un plazo de cinco días; sin embargo, al momento de la inspección las obras continuaban sin haber sido terminadas.

Como resultado de la fiscalización, la comuna impuso la Infracción N.° 381, por no reparar o hacerlo de manera deficiente la calzada después de ejecutar trabajos en la vía pública. La sanción contempla una multa del 50% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), equivalente a 2 mil 750 soles y la obligación de reparar de inmediato la infraestructura afectada.

Además, se aplicó la Infracción N.° 382, por ejecutar obras civiles en la vía pública sin contar con los elementos de seguridad exigidos, falta que también está sancionada con una multa equivalente al 50 % de una UIT.

Con el inicio del procedimiento administrativo, la empresa Sedapar tiene plazo para responder y apelar hasta que la sanción quede consentida.