Un accidente de tránsito entre un camión y una camioneta se registró la madrugada de este miércoles en el kilómetro 150.7 de la Carretera Central, a la altura del distrito de Morococha. El hecho dejó únicamente daños materiales y lesiones leves, según el reporte preliminar de las autoridades.

De acuerdo con la información policial, el camión de placa ACY-738, conducido por Alberto Machuca Camas, y la camioneta Changan de placa BWD-102, manejada por Renzo Rafaeli Pulgar, se desplazaban en dirección de Huancayo hacia Lima cuando ocurrió la colisión.

Según las primeras diligencias, el conductor del camión realizó una maniobra para evitar impactar contra otro vehículo que habría invadido su carril. En esas circunstancias, la camioneta terminó colisionando por la parte posterior de la unidad pesada.

Tras el accidente, ambas unidades presentaron daños materiales y fueron trasladadas a la Comisaría de Morococha, donde la Policía Nacional realiza las investigaciones para determinar las causas y responsabilidades del hecho.