Las amenazas de muerte por parte de miembros de una presunta organización criminal contra varios jugadores del equipo Juventud Bellavista FBC de La Esperanza ha encendido las alarmas en las autoridades y ha desnaturalizado el fin de un evento deportivo.

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A pocos días del trascendental encuentro frente al FC Sport River de Florencia de Mora por el pase a la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026, programado para este domingo a las 3:30 de la tarde, en el estadio Mansiche, se difundió en redes sociales un video en el que se expresan amenazas directas contra los futbolistas de Juventud Bellavista.

DE TERROR

En el video en el que se enfocan pistolas, balas y un arma de largo alcance se ven, además, cartulinas en los que han escrito los nombres de los jugadores Carlos Ascues y Alexis Gómez, quienes en su momento también vistieron la camiseta de Alianza Lima.

También figuran los nombres de los jugadores Fabrizio Roca y Jair Lovera.

“Miren, perros. Espero que capten a la primera, porque en la segunda voy a hablar con plomo. Carlos Ascues, Alexis Gómez, Fabrizio Roca y Jair Lovera, aquí están en Trujillo, no están en su zona. No están en Lima. Así que a la primera mala maniobra que yo vea el domingo los vamos a reventar a punta de plomo a todos ustedes”, se escucha decir a un hombre, cuya voz fue distorsionada para evitar su identificación.

REGLAJE

Es más, en otra parte del video, el maleante también da entender que están haciendo un seguimiento al jugador Alexis Gómez. “En ese carro que te mueves, si no te pones serito (serio) para el domingo, te voy a dejar sentado. Aquí estamos en Trujillo y la zona se respeta”, enfatiza el hombre que amenaza.

Al cierre de esta nota, ningún dirigente de Juventud Bellavista FBC se había pronunciado.