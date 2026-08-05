A menos de cinco meses para que concluya la gestión de Joana Cabrera Pimentel en el Gobierno Regional de La Libertad, dos de sus principales funcionarios corren el riesgo de ser censurados: Rogger Ruíz Díaz, gerente general, y Aldo Zambrano Meléndez, gerente de Infraestructura.

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ESCENARIO

Esta posibilidad fue anunciada ayer por la presidenta del Consejo Regional La Libertad, Leyla Espir Calderón, luego de que ambos funcionarios no asistieran a la sesión ordinaria a realizarse en la sede del legislativo en Trujillo.

Ruíz y Zambrano fueron citados para exponer sobre el estado de cuatro obras que se ejecutan en esta región: la carretera Trujillo-Huanchaco, la construcción de los nuevos hospitales de Virú y Otuzco, así como la ejecución de la nueva sede del gobierno regional en la urbanización Santa Inés. Los cuatro proyectos se encuentran duramente cuestionados porque están paralizados o presentan retrasos.

Según Espir, tanto Ruíz como Zambrano solicitaron una “dispensa” y “un pedido de reprogramación” de sus respectivas citaciones, por lo que deberán acudir el lunes 10 de agosto, desde las 9 a.m.

De no asistir la siguiente semana, la presidenta del Consejo Regional aseguró que el pleno presentará una moción de censura. “Recordemos que el reglamento interno habla de presentar formalmente un pedido con seis firmas para iniciar dicho proceso”, afirmó.

TAL CUAL

Quienes tampoco asistieron ayer a la sesión ordinaria y serán citados para el siguiente lunes son los representantes legales de los consorcios que ejecutan las cuestionadas obras.

Leyla Espir aseveró que ninguno presentó una dispensa para ausentarse. “Ellos tienen un compromiso social con la población, pues están ejecutando obras en beneficios de la ciudadanía y tienen la obligación de rendir cuentas”, expresó.