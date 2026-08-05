A partir de este sábado 8 de agosto, el carril de subida de la Av. Parra permanecerá cerrado al tránsito vehicular debido al inicio de la segunda etapa de los trabajos de mejoramiento vial.

Con el cierre, la Municipalidad Provincial de Arequipa habilitará temporalmente el carril de bajada para la circulación de vehículos en sentido de subida, mientras que los conductores que se dirijan hacia el centro de la ciudad deberán utilizar rutas alternas para evitar congestiones.

Las vías recomendadas para el tránsito en sentido de bajada son las avenidas Mariscal Cáceres, Salaverry, Venezuela, Jacinto Ibáñez y Miguel Forga. También podrán emplearse las calles Angamos, Manzanitos, Ángel Caballero y Juan Barclay, además de las avenidas Venezuela y Miguel Forga.

El cambio en el plan de circulación se aplicará luego de culminar los trabajos en el carril de bajada, donde a la fecha se coloca la carpeta asfáltica entre el puente Bolívar (Puente Fierro) y el puente San Isidro. Según la comuna provincial, esta primera etapa se ejecuta en un plazo de 15 días y el avance es del 50% de la obra.

Según la Municipalidad, los trabajos se ejecutan en horarios extendidos con el objetivo de reducir el tiempo de intervención y reabrir el carril de bajada al tránsito antes del inicio de la siguiente fase.

La municipalidad exhortó a los conductores a tomar las precauciones necesarias y planificar sus desplazamientos, ya que la restricción del carril de subida modificará el flujo vehicular en una de las principales vías de ingreso y salida de la ciudad mientras duren las obras.