Una joven de 19 años fue detenida por agentes del Área Antidrogas de la Región Policial Arequipa y es investigada por su presunta participación en el delito de tráfico ilícito de drogas. Durante la intervención, la Policía incautó cocaína, tusi, ketamina, pastillas de éxtasis y otros elementos utilizados para la comercialización de estupefacientes.

Tras la detención, los agentes realizaron el registro del inmueble de la sospechosa y encontraron aproximadamente 50 gramos de clorhidrato de cocaína, 50 gramos de droga sintética conocida como tusi, 150 mililitros de ketamina, varias pastillas de éxtasis, además de droga líquida cuya composición será determinada mediante peritajes.

Detienen a joven de 19 años con variedad de drogas en Arequipa (Foto: PNP)

En el inmueble también se incautó una balanza, utensilios con restos de sustancias ilícitas, insumos que presuntamente eran utilizados para el acondicionamiento y distribución de droga, un teléfono celular y dinero en efectivo, que será sometido a investigación para establecer su procedencia.

La detenida fue puesta a disposición de la Fiscalía, mientras el Ministerio Público y la Policía continúan con las investigaciones para determinar si la intervenida formaría parte de una red dedicada a la comercialización de drogas en Arequipa.