El cuerpo sin vida de un adolescente de 13 años fue hallado la mañana de este miércoles en la cascada El León, ubicada en el distrito de Villa Rica, provincia de Oxapampa, luego de permanecer desaparecido desde el día anterior tras caer a las aguas del lugar.

El menor, identificado como Matías Lionel Rodríguez Paiva, natural de Sechura (Piura), se encontraba de visita junto a un grupo de personas cuando, por circunstancias que son materia de investigación, cayó a la corriente y no logró salir a la superficie.

Tras conocerse la desaparición, efectivos del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, la Policía Nacional, personal del Ejército y serenos de la localidad desplegaron un operativo de búsqueda en la zona. Las labores fueron suspendidas temporalmente debido a la escasa visibilidad y retomadas la mañana del miércoles, cuando finalmente se ubicó el cuerpo del adolescente alrededor de las 10:30 a.m.

La muerte del menor provocó escenas de dolor entre sus familiares, quienes permanecieron en el lugar durante el operativo y habían solicitado a las autoridades no suspender la búsqueda hasta encontrarlo.

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el accidente.