Alianza Atlético le sacó lustre a su clasificación a la Copa Sudamericana, que ya la tenía sesgurada desde el día anterior y en gran reacción dio vuelta al marcador que le era adverso, para al final ganar por 2-1 al conjunto de Alianza Universidad de Huánuco.

Ante un Estadio Campeones del 36 repleto de hinchas, los “Churres” supieron manejar el segundo tiempo y a base de garra y pundonor vencer a los huanqueños, que se querían despedir con honor, luego de haber descendido de la Liga 1, un día antes.

UN VENDAVAL

Un primer tiempo de poca acción y donde el equipo de AUDH llegaba con mayor claridad al arco rival, Diego Melián tuvo que esforzarse para evitar la caída de su pórtico.

Pero a las 13 minutos Jeremy Canela aprovechó una buena asistencia para sacar un remate cruzado y decretar la apertura, que cayó como un baldazo de agua fría a los aficionados.

Alianza Atlético trató de salir de su letargo y comenzó a atacar con más soltura por las bandas. Una de ellas terminó con un gol de Erick Perleche que fue anulado por el referí Kevin Ortega por supuestas posición adelantada.

Al inicio de la parte final, los dirigidos por el técnico Gerardo Ameli, salieron más decididos a buscar los goles y a los 51 minutos luego de un córner y chocar el balón en el travesaño, éste regresa al campo y entre una maraña de piernas, Hernán Lupú sacó potente remate para vencer al portero Espinoza.

Los “Churres” siguieron insistiendo y a los 62´ Yimmy Pérez, en complicidad con un defensor decreta el segundo tanto y el del triunfo a la postre, desatando en un loquerío el estadio sullanero.

ALEGRÍA.

Con este triunfo los sullaneros quedan ubicados entre los 6 mejores equipos en la tabla acumulada con 54 puntos, faltándole un partido por jugar.

Para el volante nacional Yimmi Pérez el plantel necesitaba este triunfo, “ el equipo siempre lo intentó en el Apertura y Clausura, de visita sacamos buenos puntos. A comienzo de año, no daban nada por este grupo y ahora estamos en la Copa Sudamericana ”, dijo.

Yimmy Pérez consiguió el segundo gol con la camiseta de los “Churres”, el primero lo había anotado en la jornada final del Torneo Apertura ante Sport Boys, justamente el próximo rival de los sullaneros.