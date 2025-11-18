No cabía de contento y es que el técnico “Churre” Gerardo Ameli, cerró con broche de oro el campeonato de la Liga 1, ocupando un honroso quinto lugar, sólo superado por los 3 equipos más grandes del Perú y un sorprendente Cusco FC.

Asimismo, el argentino evaluó la temporada 2025 y para él es un hecho histórico, no solo ser uno de los 5 equipos mejores del Perú, sino haber clasificado a una Copa Sudamericana.

SATISFECHO

“Me llena de orgullo haber acompañado a este grupo de jugadores a conseguir algo histórico para el club. Somos el segundo equipo menos batido. Nos habíamos propuesto alcanzar los 35 goles y superamos 40; además sumar más de 50 puntos y estamos sumando 57. Le hemos ganado a los 3 grandes, no es fácil terminar detrás de ellos y de Cusco FC. , que hizo un gran año”, comentó Ameli.

Asimismo, valoró al plantel que superó todas las expectativas, “ahí estuvieron cuando los necesitaba, cubriendo ausencias por distintos motivos. Eran las opciones que necesitábamos, pero no era por casualidad, sino de trabajo con soluciones. La solidaridad, el esfuerzo colectivo y la convicción, creo que principalmente eso es lo que más nos ha identificado ”, añadió.

MISIÓN CUMPLIDA

Por su parte, el delantero Agustín Graneros, que alcanzó los 14 goles, mostró su satisfacción de lograr la clasificación a la Copa Sudamericana. “Estoy muy contento con el final del campeonato que hemos tenido, dándole al pueblo de Sullana nuevamente una clasificación a la Sudamericana.“.