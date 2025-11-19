Otro trago amargo. Una campaña alba que no pudo cerrar con un triunfo, Atlético Grau cayó derrotado por 2-1 ante Sporting Cristal en la última fecha en el Torneo Clausura y quedó ubicado en el casillero 12 en la tabla acumulada y en el 13° lugar en el Clausura.

PUEDES VER: Liga 1: Alianza Atlético clasifica a la Copa Sudamericana

PAREJOS

Un primer tiempo de dominio de ambos conjuntos, aunque con pocas instancias de gol de parte de albos y “rimenses” quienes querían terminar la primera fracción con la ventaja.

Los albos aunque tuvieron la mayor tiempo el balón (69%) no pudieron abatir al portero de Cristal, Renato Solís, quien estuvo acertado y sus defensores mostraron seguridad.

Por parte de Sporting Cristal, cuando tuvo el balón insistió en llegar al arco de Patricio Álvarez y tuvo claras situaciones de gol por parte de Rodríguez, Cabellos y Benavente.

Este último a los 36 minutos aprovechó un error de Rodrigo Tapia y ante la salida del “Pato” Álvarez en el mano a mano, mete el balón entre las piernas y apertura el marcador.

MIRA ESTO: Liga 1: Atlético Grau sale a cobrarse la revancha al Sporting Cristal

OTRA DERROTA

En el segundo parcial el técnico albo hace ingresar a Tomás Sandoval, Daniel Franco, Pablo de la Cruz, Elsar Rodas y Arnold Flores a fn empatar el cotejo, pero se encontraron un equipo de Pablo Autori bien plantaron.

A los 52 minutos Diego Otoya convierte un golazo, con un tiro de bolea de derecha, al recibir un pase largo de Renato Solís y ante un mal despeje de Bolívar, lo deja solo y desde 25 metros saca un pelotazo que antes de ingresar al arco del golero Álvarez hace una parábola.

Tomás Sandoval a los 68´ en complicidad de un defensor celeste, reduce los guarismos e hizo abrigar las esperanzas de un empate, que lo lograría a los 84 minutos por parte de Neri Bandiera de un cabezazo al lado izquierdo de Solís.

Tras consultar el VAR el árbitro anuló el tanto, por posición adelantada de Bandiera y luego de jugarse hasta el minuto 104, el árbitro Robin Segura dio por terminado el cotejo en Sullana.