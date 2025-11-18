Mañana miércoles 19 en el Estadio Campeones del 36 de Sullana, el cuadro de Atlético Grau que dirige el técnico Ángel Comizzo, se enfrenta al Sporting Cristal a las tres de la tarde, en el último partido del Torneo Clausura, que será dirigido por el árbitro Robin Segura.

Será una ocasión para que los albos se sacudan de la mala racha que ha tenido en las últimas fechas, que incluso viene de perder ante un colero que era Juan Pablo II y será además motivo de cobrarse la revancha del Torneo Apertura donde cayeron derrotados por los “celestes” por 2-1.

PUEDES VER: Liga 1: Los albos caen goleados ante Juan Pablo II en Chongoyape

A GANAR

Para enfrentar a los “Rimenses” el entrenador argentino Ángel Comizzo enviará a lo mejor de su vidriera para darle una satisfacción a sus hinchas, que se muestran descontentos por los magros resultados obtenidos, al haber terminado en el casillero 12 de la tabla acumulada.

Su referente, el delantero Neri Bandiera, se mostró confiado, que cerrarán el año con un triunfo ante Cristal, un equipo difícil, pero no imbatible y aprovecharán su localía.