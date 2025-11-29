Terminado el Torneo Clausura de la Liga 1, se confirmaron los cuatro clubes que lograron clasificarse a la Copa Libertadores y los 4 a la Sudamericana 2026, aquellos que descendieron a la Segunda División y los que ascendieron.

El club Ayacucho FC se convirtió en el último equipo en perder la categoría y descender a la Liga 2, junto a Alianza Universidad y Deportivo Binacional (que fue eliminado del torneo Clausura cuando se jugaba la tercera fecha).

CLASIFICADOS

En la tabla acumulada, Universitario fue el ganador y logró su tricampeonato de la Liga 1, mientras Alianza Lima y Cristal tendrán que jugar un play off con partidos de ida y vuelta, para luego buscar el subcampeonato nacional contra Cusco FC (también en dos cotejos).

Cuatro equipos también obtuvieron boleto para jugar la Copa Sudamericana 2026, donde está el club piurano Alianza Atlético, que logró un meritorio 5to lugar, de la mano de su técnico Gerardo Ameli y una plantilla de destacados jugadores, aunque varios, incluido el técnico, han dejado el club.

Más atrás quedaron los clubes FBC Melgar, Deportivo Garcilaso y Cienciano del Cusco.

PARTICIPANTES

Además, se confirmó que la temporada 2026 de la Liga 1 del fútbol peruano contará con 18 equipos. Además de los 8 equipos clasificados a las copas internacionales, lo harán: Los Chankas, ADT de Tarma, Sport Huancayo, Atlético Grau, Comerciantes Unidos, Sport Boys, Juan Pablo II y UTC, que terminaron en ese orden en la tabla acumulada.

A ellos se suman los ascendidos de la Liga 2-2025, FC Cajamarca que derrotó a Deportivo Moquegua en la final de la Liga 2-2025 y éste último que no se quedó con las manos vacías, ya que venció a César Vallejo en los playoffs por el subcampeonato de la Segunda División y logró el ascenso.