Atlético Grau viene finiquitando las renovaciones del actual plantel, que serán los referentes para estar en el campeonato de la Liga 1, el próximo año.

Se conoció que renovarán, por tener un año más de contrato, los jugadores Patricio Álvarez, Raúl Ruidíaz, Paulo de la Cruz y Elsar Rodas.

Mientras los que se alejarán están José Bolívar (ya es jugador del Cusco FC), Jeremy Rostaing, Diego Soto y Rafael Guarderas, que tienen propuestas de otros equipos, según conoció Manolo Gol.

Los únicos extranjeros con que la directiva se están poniendo de acuerdo son los argentinos Rodrigo Tapia y Nery Bandiera,.

EL PLANTEL

En cuanto a los refuerzos, la directiva tiene en mente traer unos 12 a 15 nuevos jugadores, incluidos los préstamos de los equipos capitalinos, pero esto recién quedará establecido la primera quincena de diciembre.

Asimismo, se conoció que el nuevo técnico para la próxima temporada y que tendrá la misión de reflotar a este equipo, que ocupó un deslucido puesto 12, hay conversaciones con dos de ellos que son extranjeros, pero que todavía no llegan a ningún acuerdo.

Aunque se mencionó en un inicio a Roberto Mosquera, quien dirigió al Alianza Universidad de Huánuco en la fenecida Liga 1 y con el cual descendió de categoría, esto quedó descartado.

PRETEMPORADA

Por otro lado, la directiva está a la espera que la Televisión del torneo se ponga al día, pues les deben 2 meses. La Caja Piura, a fin de mes debe abonarles, para cancelar los sueldos a sus jugadores.

También está en tratativas con dos nuevos sponsors para el próximo año y lo que sí está establecido, es que la pretemporada, definitivamente será en Piura, desde la primera semana de enero del 2026.