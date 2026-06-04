Un sismo de magnitud 4.9 se registró durante la madrugada de este jueves 4 de junio frente a las costas de la región La Libertad, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0333, el movimiento telúrico ocurrió a las 04:00:06 horas y tuvo como epicentro una zona ubicada a 78 kilómetros al oeste de la ciudad de Trujillo.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0333

Fecha y Hora Local: 04/06/2026 04:00:06

Magnitud: 4.9

Profundidad: 41km

Latitud: -8.30

Longitud: -79.71

Intensidad: IV Trujillo

Referencia: 78 km al O de Trujillo, Trujillo - La Libertadhttps://t.co/m2XOi694hc — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) June 4, 2026

Temblor alcanzó intensidad IV en Trujillo

El IGP precisó que el evento sísmico se produjo a una profundidad de 41 kilómetros y fue percibido con una intensidad IV en la ciudad de Trujillo.

La intensidad IV corresponde a un movimiento moderado que puede ser sentido por gran parte de la población, especialmente en interiores, aunque generalmente no ocasiona daños estructurales significativos.

Datos del sismo

Fecha: 4 de junio de 2026

4 de junio de 2026 Hora: 04:00:06 a.m.

04:00:06 a.m. Magnitud: 4.9

4.9 Profundidad: 41 km

41 km Latitud: -8.30

-8.30 Longitud: -79.71

-79.71 Referencia: 78 km al oeste de Trujillo, La Libertad

78 km al oeste de Trujillo, La Libertad Intensidad: IV en Trujillo

Autoridades monitorean posibles incidencias

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños personales ni materiales a consecuencia del movimiento telúrico.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y las autoridades locales mantienen el monitoreo de la situación para verificar posibles afectaciones en la región.

Perú se encuentra en una zona altamente sísmica

El Perú forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción de placas tectónicas.

Ante estos eventos, las autoridades recomiendan a la población mantener actualizada su mochila de emergencia, identificar zonas seguras dentro de las viviendas y participar en simulacros de evacuación.