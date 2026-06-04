Con el objetivo de fortalecer la protección y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el Comité Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (COMUDENNA) acordó articular acciones estratégicas con el Centro de Formación para el Desarrollo Integral del Adolescente (CEFODIA). Esta alianza busca desarrollar actividades conjuntas y optimizar los recursos disponibles para garantizar un mayor impacto en Sullana.

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Durante una mesa de trabajo, propusieron impulsar una Ordenanza Municipal que garantice la sostenibilidad de espacios clave como CEFODIA, COMUDENNA y el Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes (CCONNA) bajo el enfoque de “Modo Niñez”.

Asimismo, las autoridades enfatizaron la necesidad de promover la asignación de un presupuesto específico que asegure el correcto funcionamiento y continuidad de estos programas. Con estas acciones, buscan consolidar políticas públicas locales que pongan a los menores de edad en el centro de la agenda institucional.