Hecho sucedió en la provincia de Ayabaca
Hecho sucedió en la provincia de Ayabaca

Una mujer y su hijo se salvaron de milagro tras caer accidentalmente al interior de un buzón sin tapa en la . Tras ello, los pobladores de la zona reaccionaron y lograron rescatarlos a los pocos minutos, evitando una tragedia mayor.

Ocurrió en el barrio 27 de Febrero cuando ambos cayeron al buzón que no contaba sin ningún tipo de señalización. Al ver esto, los lugareños corrieron a auxiliarlos. Según un video difundido, el primero en ser puesto a salvo fue el menor de aproximadamente 3 años. Luego de unos segundos, los vecinos lograron sacar a la madre.

Según manifestaron los testigos, ninguno sufrió lesiones de consideración. Ante el peligro, los vecinos colocaron una llanta en el buzón como medida de prevención y criticaron a las autoridades por mantener buzones sin tapa en la zona que pueden ocasionar una tragedia que lamentar.

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