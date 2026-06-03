Una mujer y su hijo se salvaron de milagro tras caer accidentalmente al interior de un buzón sin tapa en la provincia de Ayabaca. Tras ello, los pobladores de la zona reaccionaron y lograron rescatarlos a los pocos minutos, evitando una tragedia mayor.

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Ocurrió en el barrio 27 de Febrero cuando ambos cayeron al buzón que no contaba sin ningún tipo de señalización. Al ver esto, los lugareños corrieron a auxiliarlos. Según un video difundido, el primero en ser puesto a salvo fue el menor de aproximadamente 3 años. Luego de unos segundos, los vecinos lograron sacar a la madre.

Según manifestaron los testigos, ninguno sufrió lesiones de consideración. Ante el peligro, los vecinos colocaron una llanta en el buzón como medida de prevención y criticaron a las autoridades por mantener buzones sin tapa en la zona que pueden ocasionar una tragedia que lamentar.