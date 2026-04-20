Una niña de cuatro años falleció tras ser arrastrada por el caudal de una quebrada en el centro poblado de Huachuma, ciudad de Ayabaca. El accidente ocurrió alrededor de las 7: 30 p.m del domingo, cuando las intensas precipitaciones activaron diversas fuentes de agua en la sierra piurana.

La menor se desplazaba junto a su familia a bordo de motocicleta lineal por la zona cuando la corriente repentina los sorprendió durante el cruce. Los padres resultaron ilesos, pero la menor fue separada del grupo por la fuerza del agua.

Vecinos iniciaron acciones de búsqueda

Pobladores y familiares iniciaron la búsqueda de la niña inmediatamente después del incidente. Varias horas después localizaron su cuerpo sin vida a varios metros del lugar donde ocurrió el accidente.

Los restos fueron trasladados a la vivienda familiar en Huachuma para el velatorio. Las autoridades locales mantienen el llamado a evitar cruces de quebradas durante la noche o ante aumentos repentinos del caudal.

Este tipo de emergencias se ha incrementado durante el periodo lluvioso en la región. Las recomendaciones buscan prevenir nuevos incidentes similares en zonas vulnerables de la sierra.