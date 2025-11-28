Lanzan oficialmente la carrera pedestre que se realizará el 31 de diciembre.
Caja Piura anunció oficialmente el apoyo económico y logístico a la carrera pedestre “Media Maratón Ciudad de ” que se correrá el 31 de diciembre en homenaje al socio fundador “Raúl Ramírez Cabredo”.

Los premios ascienden a S/ 35,700, donde los ganadores dela categoría Mayores recibirán hasta S/ 22,000. La entidad financiera destacó que su apoyo responde a su compromiso con el deporte, la vida saludable y el desarrollo de la comunidad piurana..

La Media Maratón “Ciudad de Piura”-2025 es organizada por la Asociación Círculo de Periodistas Deportivos en su 52° edición y recorrerá los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre.

En esta carrera pedestre participan cientos de atletas piuranos y otros provenientes de distintos puntos del país y del extranjero, quienes darán vida a una jornada llena de esfuerzo y espíritu deportivo.

ORGANIZACIÓN

Por su parte, el presidente de la Asociación Círculo de Periodistas Deportivos, Fidel Quintana Quezada, hizo el lanzamiento oficial de la clásica “Ciudad de Piura” y anunció que la meta a futuro es alcanzar la organización de una maratón olímpica de 42 km, un desafío que requerirá el compromiso del gremio deportivo y de sus aliados estratégicos, como Caja Piura, que este año nuevamente apuesta por impulsar uno de los eventos deportivos más emblemáticos.

También dijo que se evalúa el horario de partida, y en los próximos días se darán a conocer los recorridos oficiales para cada categoría, mientras las inscripciones se recibirán en la Pinacoteca Municipal (Esq. Huánuco con Sullana).

El evento contempla categoría menores (3 km); Juveniles y Máster (10 Km) y Mayores 21 Km. en ambas ramas. Se premiará con dinero, copas y diplomas.

