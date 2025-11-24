Orgullo para Piura. La pequeña gimnasta Damaris Calle Bustamante logró 5 medallas de oro en el Torneo Internacional de Gimnasia Artística realizada en Cuenca, Ecuador

Damaris, con destreza, habilidad, técnica y fortaleza física se impuso a sus rivales, luego de una brillante presentación en la Copa Independencia que organizó la Asociación Provincial de Gimnasia en la misma ciudad.

EL LOGRO

El certamen convocó a las mejores gimnastas de Colombia, Perú y diversas regiones del Ecuador, donde Damaris Calle obtuvo el máximo puntaje en las presentaciones sobre piso, barra, salto y viga en la categoría de 9 años. Asimismo fue premiada con medalla de oro como “máxima acumuladora”.

Este logro es motivo de inmenso orgullo para Piura, para nuestro país, su familia y la institución educativa Exitu’s, donde Damaris destaca tanto en el deporte como en su rendimiento académico.

Su constancia y talento la perfilan firmemente como una de las más grandes promesas de la gimnasia artística a nivel nacional.