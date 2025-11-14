A sus 32 años, Hernán Viera, el pesista piurano que ha dado grandes lauros al Perú, está preparado para luchar por una nueva hazaña en levantamiento de pesas, y cumplir su objetivo de seguir subiendo al podio en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho - Lima 2025.
A dos semanas para el arranque de los Juegos, el piurano continúa firme con sus entrenamientos en la Videna, gracias al trabajo coordinado entre el IPD y la Federación Deportiva Peruana.
APOYO
“Me siento orgulloso de ser peruano, de representar a mi país, quiero invitar a todos a que nos vengan a apoyar, ya que todos los deportistas vamos a dar lo mejor para poner bien alto a nuestro Perú y sobre todo cantar el himno nacional con fuerza en la cima del podio”, dijo el pesista.
Hernán Viera es integrante del Programa Lima 2027 del IPD y suma 8 medallas en todas sus participaciones en torneosy va por su segundo oro consecutivo. Tiene la mente puesta en aumentar su número de medallas en los Juegos Bolivarianos, y confirmar su condición de máximo representante de levantamiento de pesas.
“El año pasado pude ganar la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos del Bicentenario, quiero seguir haciendo historia y repetir el triunfo”, afirmó Hernán Viera.
HISTORIAL
El pesista disputó sus primeros Bolivarianos en Trujillo 2013, ganando dos preseas de bronce. Cuatro años después, en Santa Marta, consiguió uno de plata y dos de bronce. En Valledupar 2022 alcanzó dos de plata, mientras que en los Juegos del Bicentenario 2024, en Ayacucho, obtuvo una de oro.
“He tenido dos meses de preparación. Hemos probado levantar hasta 210 kilos en envión y 155 en arranque. Esto nos da una buena guía para saber que los resultados que vamos a buscar“, expresó.