A sus 32 años, Hernán Viera, el pesista piurano que ha dado grandes lauros al Perú, está preparado para luchar por una nueva hazaña en levantamiento de pesas, y cumplir su objetivo de seguir subiendo al podio en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho - Lima 2025.

A dos semanas para el arranque de los Juegos, el piurano continúa firme con sus entrenamientos en la Videna, gracias al trabajo coordinado entre el IPD y la Federación Deportiva Peruana.

APOYO

“Me siento orgulloso de ser peruano, de representar a mi país, quiero invitar a todos a que nos vengan a apoyar, ya que todos los deportistas vamos a dar lo mejor para poner bien alto a nuestro Perú y sobre todo cantar el himno nacional con fuerza en la cima del podio” , dijo el pesista.

Hernán Viera es integrante del Programa Lima 2027 del IPD y suma 8 medallas en todas sus participaciones en torneosy va por su segundo oro consecutivo. Tiene la mente puesta en aumentar su número de medallas en los Juegos Bolivarianos, y confirmar su condición de máximo representante de levantamiento de pesas.

“El año pasado pude ganar la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos del Bicentenario, quiero seguir haciendo historia y repetir el triunfo” , afirmó Hernán Viera.

HISTORIAL

El pesista disputó sus primeros Bolivarianos en Trujillo 2013, ganando dos preseas de bronce. Cuatro años después, en Santa Marta, consiguió uno de plata y dos de bronce. En Valledupar 2022 alcanzó dos de plata, mientras que en los Juegos del Bicentenario 2024, en Ayacucho, obtuvo una de oro.