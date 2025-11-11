Ya nos tiene acostumbrados a tenerlo siempre en el podio de los ganadores. Carlos Díaz Lecca volvió a brillar en el firmamento de la natación, al ganar 4 medallas de oro y 2 de plata en una reciente competencia nacional y logró adjudicarse la Copa Benson como el mejor nadador del campeonato.

El descentralizado de colegios fue para el nadador piurano una lucha por seguir cosechando preseas y tiempos en lo acuático. Se adjudicó cuatro medallas de oro representando a la I.E. Turicará en las competencias de 50 y 100 metros estilo libre y 50 y 100 metros en estilo mariposa. Además, ganó 2 preseas de plata en postas combinada.

Posteriormente, el talentoso nadador piurano siguió cosechando preseas y tiempos en lo acuático, en el torneo descentralizado de clubes.

A BOLIVIA

Ayer viajó a la ciudad de Cochabamba, en Bolivia, junto a la Selección Peruana para representar al país en la justa Sudamericana de Natación.

“Frente a este panorama la preparación ha sido exigente, pero tengo la confianza y el ánimo al tope para seguir cosechando lauros, tanto para mi país como para mi Piura querido” , manifestó Carlos Andrés, a la vez de agradecer el apoyo del colegio Turicará y del club Berendson.

El piurano es un orgullo para la natación y recientemente formó parte de la selección peruana que nos representó en el Campeonato Sudamericano Juvenil 2025, realizado en la ciudad de Río de Janeiro–Brasil.

Díaz Lecca se ubicó entre los 8 mejores nadadores de Sudamérica de su categoría, rompiendo además tres récords nacionales y dejando el alma en cada competencia, ante grandes rivales y nunca se amilanó, los enfrentó con la frente en alto, destacando su esfuerzo, disciplina y amor a la camiseta peruana.