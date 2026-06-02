Por el presunto delito de negociación incompatible un total de 14 inmuebles, entre oficinas de la Municipalidad Provincial de Tacna y viviendas de funcionarios y ciudadanos fueron allanados por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Tacna y la Policía Nacional.

La investigación parte por una denuncia anónima de presuntas irregularidades que se habrían cometido en la selección y ejecución de la obra de ampliación del tercer piso de la Gerencia de Ingeniería y Obras de la comuna provincial, ubicada en la avenida Manuel A. Odría.

Para el operativo se tuvo el apoyo de policías anticorrupción de Moquegua, Arequipa y Puno. (Foto: Correo)

Funcionarios y personas investigadas

Los funcionarios y ciudadanos cuyas viviendas están siendo allanadas son Juan Diego Corrales Ponce (gerente de ingeniería y obras), Jorge Luis Zapana Quispe, Milagros Velarde Mestas, Carlos Cruz Espinoza, María Choquecota Loma, David Musaja Chambilla, Vilma Mamani Vega, José Puelles Mamani, Kevin Huamaní Mamani, Diego Salcedo Cuarite, Yuli Alave Pari y Guillermo Chocano Rossi.

Las áreas de la comuna provincial intervenidas son la Gerencia de Ingeniería y Obras de la Municipalidad Provincial en la avenida Odría y la oficina de Abastecimiento y Tesorería, ubicada en la calle Inclán.

Ampliación de oficina de la GIO

La medida fue dispuesta por la jueza Sonia Carolina Marín Valdivia, magistrada del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Tacna.

La Fiscalía investiga un presunto delito contra la administración pública ante una denuncia anónima de que el mantenimiento y ampliación del tercer piso de la Gerencia de Infraestructura y Obras, de un valor de 550,000 soles, se inició sin contar con ninguna orden de servicio y documentación formal.

Denuncian que empresas están vinculadas

Además se aseguró que la ejecución de la obra se fraccionó en cuadros inferiores a las 8 unidades impositivas tributarias a fin de evitar el procedimiento de selección (adjudificación simplificada).

El denunciante aseguró que la buena pro se había direccionado a varias empresas entre ellos un contratista de apellido Musaja y otro de nombre Kevin Huamaní, teniendo relación familiar y que la empresa Musaja tiene varias empresas cuya representación legal está a nombre de parientes como hijos y allegados que se han beneficiado en dicho proyecto de ampliación.