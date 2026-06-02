En medio de escenas de dolor, familiares y amigos, la tarde del último lunes le dieron el último adiós a madre e hija que perdieron la vida en el trágico accidente de tránsito registrado la tarde del sábado 30 de mayo en el distrito de San Pedro de Lloc, en la provincia liberteña de Pacasmayo. Ambas viajaban en una miniván de la empresa de transportes Diez Ases, la cual había partido desde Trujillo con destino a Chepén.

Los restos de Cindy Díaz Rodríguez (33) y de su pequeña de 8 años salieron desde una vivienda de la calle Trujillo para ser sepultados en el cementerio de la localidad de Chepén.

“Ambas almas dejan un profundo vacío”, expresó el padre de Díaz Rodríguez. Por su parte, la madre de la joven que trabajaba como auditora en la Contraloría General de la República, recordó con profunda tristeza a su nieta y los momentos que compartieron juntas. “Las extrañaré por siempre”.

Como se conoce, la tragedia que involucró un vehículo de Diez Ases dejó como saldo cuatro fallecidos y 13 heridos.

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