Más de 300 locales de votación fueron reubicados a nivel nacional. En Junín, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) El Tambo, realizó las verificaciones de los locales de votación en su jurisdicción, que comprende 28 distritos y 10 centros poblados. Como resultado de esta evaluación, se dispuso el cambio de un local de votación en el distrito de Pilcomayo.

El jefe de la ODPE El Tambo, Klever Coaquira Ticona, informó que los ciudadanos que sufragaron en las Elecciones Generales 2026 en la I.E.P. Mundo Feliz, ubicada en la Av. Tacna N° 358, para la Segunda Elección Presidencial del próximo 7 de junio, deberán acudir a la I.E. 30117 Juan Bautista, ubicada en la Av. Coronel Parra N° 2300, que se ubica al costado del parque Miraflores. El ingreso se realizará por el Jr. Manco Cápac.

Explicó que se procedió a la reasignación del nuevo local en la I.E. Juan Bautista, donde se instalarán seis mesas de sufragio para atender a 1 798 electores. Asimismo, exhortó a los ciudadanos del distrito de Pilcomayo a verificar con anticipación su local de votación para evitar contratiempos durante la jornada electoral.

Respecto a los demás locales de votación, indicó que se mantendrán las mismas instituciones educativas asignadas. La ODPE El Tambo habilitará 124 locales de votación y 973 mesas de sufragio para atender a un total de 281 896 electores.