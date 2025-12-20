Continúan las inscripciones de los deportistas que participarán de la media maratón Ciudad de Piura, denominada “Raúl Ramírez Cabredo” que unirá los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de octubre y se correrá el 31 de este mes.

Según indicó el coordinador general, Alfonso Estrada Celi, en la Pinacoteca municipal diariamente acoge a los fondistas que llegan a inscribirse y tentar llevarse los mejores premios, donados por Caja Piura,en las diferentes categorías: juvenil, máster y mayores, tanto en damas como varones. También se hace en forma virtual.

PUEDES VER: S/ 35 mil en premios se repartirán ganadores de la Media Maratón “Ciudad de Piura”

EXAMEN MÉDICO

Asimismo, indicó que los atletas vienen siendo examinados los días jueves, viernes y sábado en la pinacoteca por los doctores Pepe Muñoz, Rogelio Sernaqué y José Muñoz Arrunátegui. También, en Catacaos, en Cayetano Heredia 1032, para los del Bajo Piura.

Caber señalar que la media maratón Ciudad de Piura, viene recibiendo el apoyo de varios empresarios identificados con el deporte y que apuestan por este evento que organiza la Asociación de Periodistas Deportivos de Piura, que lidera Fidel Quintana.

Uno de ellos, Clínica de Ollas y Cocinas, ha donado dos trofeos para los mejores Master varones y damas; además de electrodomésticos para la categoría menores en hombres y mujeres.

MIRA ESTO: Piura: Carlos Acosta gana la Media Maratón Colán 2025

RECORRIDOS

En cuanto al recorrido, la comisión técnica encabezada por Francisco Rijalba señaló que se han hecho unos ajustes en la ruta por las obras viales que se vienen ejecutando y sufrirá modificaciones en la prueba principal.

El recorrido es de 21 km. para mayores de 18 años. Será desde óvalo Grau, Avdas: Grau, San Martín, Bolognesi, Tacna de Castilla, Jorge Chávez, Progreso, Guardia Civil, Cáceres, José Aguilar, Raúl Mata (dos personajes ligados a la media maratón), Sánchez Cerro, Cesar Vallejo, Grau, hasta llegar al óvalo.

También habrá dos carreras, una de 3 Km. (menores de 11 a 14 años) y la otra, de una distancia de 10 Km. para los juveniles (15 a 17) y máster (desde los 46 años).