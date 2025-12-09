Uno de los encuentros deportivos más importantes del norte peruano lo constituyó la Media Maratón de Colán que congregó a cerca de 700 corredores que llegaron de diversas ciudades para competir en la carrera que cubrió la distancia de 21 km y que fue ganada por Carlos Acosta en varones y Noemí Núñez Díaz (mujeres).

De esta manera, el distrito de Colán se vistió de gala para esta competencia pedestre, que tuvo como circuito La Costanera de Colán, que ha sido diseñada para garantizar una experiencia segura en los corredores locales, como los llegados de otras regiones.

PUEDES VER: Piura: Colán vive la gran fiesta del running nacional

OTRAS DISTANCIAS

Mientras tanto, en otras competencias simultáneas los primeros puestos oficiales para los 10 km. fueron para Bryan Fabricio Nizama (varones) y Karina Noemí Mejía (damas). Además en las carreras de 5 km. brilló José Valderrama en masculino y Emely Grey Mauricio en damas.

Más de 12 regiones estuvieron presentes, consolidando a Colán como un destino de turismo deportivo, destacando al género femenino, que esta vez alcanzó el 38% de participantes, reflejando un crecimiento sostenido del running.

Piura concentró el 45% de todos los corredores, seguida de Sullana, Tumbes, Jaén, Trujillo, Chiclayo, Tumbes, Paita, Cajamarca, Chachapoyas, Lima y otras ciudades del país.

MIRA ESTO: David García es el primer inscrito para la Media Maratón Ciudad de Piura

PARTICIPANTES

Entre los 40 clubes participantes destacaron Run Pacers, Sullana Running, Canchaque Runners, Jaén Runners, Trinorth, Life Runners, Chulu Runners, La Libertad Running, Chiclayo Runners, Chimbote Runners, Chacha Team, Tumbes Running, Chacha Team, Cajamarca Runners, Urban Running Club, representantes de 12 regiones.

Este evento deportivo, el último del año en este distrito que tiene en sus playas el mejor atractivo, fue motivo para que los visitantes y turistas se queden en sus arenas.

Además, disfrutaron del feriado largo y prolongaron su estadía turística para gozar de la gastronomía regional y los principales atractivos en estos lares paiteños.