Piura se prepara para vivir nuevamente la emoción de su tradicional Media Maratón Ciudad de Piura, que este 31 de diciembre celebrará su edición número 52, en homenaje al socio fundador de la Asociación Círculo de Periodistas Deportivos de Piura, Raúl Ramírez Cabredo.

Ayer se iniciaron las inscripciones en la pinacoteca municipal a cargo de la Comisión, el periodista José Chunga, Francisco Sandoval y Gustavo Chunga, siendo el costo de inscripción general de 15 soles.

El primer inscrito fue David García Miranda (44), quien participa por segunda vez la media maratón y el segundo fue José Ángel Paiva Eche, natural de Vice, quien lleva 12 veces participando en la categoría Máster. La inscripción también es virtual y va en forma ascendente.

PUEDES VER: S/ 35 mil en premios se repartirán ganadores de la Media Maratón “Ciudad de Piura”

EL RECORRIDO

“La ciudad abrirá sus calles a cientos de atletas provenientes de distintos puntos del país y del extranjero, quienes darán vida a una jornada llena de esfuerzo, energía y espíritu deportivo. La comisión está viendo el cambio de rutas, debido a las obras que se ejecutan por donde anteriormente pasaban la corredores ”, dijo Alfonso Estrada, coordinador general.

Participan atletas nacionales y extranjeros en las categorías de Máster (10 Km.) para atletas de 46 años a más. Juvenil (10 Km.) de 15 a 17 años; Menores (3 Km.) de 11 a 14 años (con documento firmado con huella dactilar del padre) y Mayores (21 Km.) de 18 a 45 años de edad.

MIRA ESTO: Dos mil gimnastas se lucirán en campeonato nacional en Piura

LOS PREMIOS

El presidente de la ACPD, Fidel Quintana, destacó el importante respaldo de Caja Piura, institución que este año nuevamente apuesta por impulsar uno de los eventos deportivos más emblemáticos de la región.

Los ganadores de la categoría Mayores serán premiados con S/5,000, S/3,000 y S/2,500 los 3 primeros puestos (damas y varones). En la categoría Juveniles y Máster serán premiados los primeros tres lugares con S/1,000, S/800 y S/500; y en la categoría Menores, con una tablet a los tres primeros puestos. Además, serán premiados los piuranos mejor ubicados, con S/1,000.