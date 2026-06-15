El cantante británico Rod Stewart volvió a ser tendencia en redes sociales luego de cancelar un concierto en California por motivos de salud y, horas más tarde, asistir a un partido del Mundial 2026 en Estados Unidos.

El artista, de 81 años, tenía previsto presentarse el sábado en Chula Vista, California, como parte de su gira “One Last Time Tour”. Sin embargo, anunció la suspensión del espectáculo debido a una infección aguda de las vías respiratorias superiores que derivó en una laringitis.

La información fue difundida a través de un comunicado previo al evento.

Viajó para apoyar a Escocia en el Mundial

Un día después de la cancelación, Stewart publicó un video en Instagram en el que aparece viajando en un avión privado junto a sus hijos Liam y Alistair rumbo a Boston.

El objetivo del viaje era asistir al encuentro entre Escocia y Haití por la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“Aquí estamos, volando a Boston para ver a Escocia en el Mundial. Han pasado 28 años”, comentó el cantante en el video compartido en redes sociales.

Posteriormente, fue captado en las tribunas celebrando la victoria de la selección escocesa por 1-0.

Reacciones divididas entre los seguidores

La aparición pública del músico generó numerosas críticas de seguidores que consideraron contradictoria su decisión de cancelar una presentación y asistir a un evento deportivo.

Algunos usuarios cuestionaron que estuviera en condiciones de viajar y celebrar un partido después de argumentar problemas de salud para suspender un concierto.

Otros señalaron que los asistentes al espectáculo se vieron perjudicados tras haber adquirido entradas para el evento.

Sin embargo, también hubo mensajes de respaldo hacia el artista.

Algunos seguidores recordaron que una afección vocal puede impedir cantar profesionalmente, aunque no necesariamente imposibilita viajar o asistir a actividades recreativas.

Stewart ya había cancelado otros conciertos

La polémica se produce semanas después de que el intérprete suspendiera otras presentaciones programadas para finales de mayo en Las Vegas.

En aquella ocasión, la decisión también estuvo relacionada con problemas de salud y recomendaciones médicas para guardar reposo vocal.

Hasta el momento, Stewart no ha respondido públicamente a las críticas surgidas tras su asistencia al partido del Mundial.