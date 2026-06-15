Municipalidad de Arequipa se queda con menos 3 regidores y en setiembre “sin alcalde”

El Concejo Provincial de Arequipa aprobó hoy las licencias sin goce de haber de los regidores José Suárez, Cleopatra Chávez y Rocío Mango, quienes dejarán temporalmente sus cargos para participar en las Elecciones Regionales y Municipales de 2026.

La decisión fue adoptada por unanimidad durante una sesión extraordinaria. Suárez y Chávez solicitaron licencia desde el 6 de junio hasta el 4 de octubre, periodo durante el cual buscarán postular como candidatos a consejeros regionales. Debido a ello, ninguno participó en la sesión de hoy.

Asimismo, en la sesión se aprobó la licencia de la alcaldesa provincial, Ruccy Oscco, quien tiene previsto postular para continuar al frente del municipio mediante elección popular. Actualmente, Oscco ejerce la alcaldía tras la vacancia de Víctor Hugo Rivera.

La licencia de la autoridad regirá del 4 de septiembre al 4 de octubre. Por este mismo plazo se aprobó la licencia de la concejal Rocío Mango, quien aún evalúa su postulación, pero solicitó la licencia para cumplir los requisitos.

Durante ese periodo, la conducción de la Municipalidad Provincial de Arequipa recaerá en quien quedó como el primer regidor, Rolando Bedregal, quien dejará sus funciones legislativas.

Con la salida temporal de la alcaldesa y de los 3 dos regidores, además, de Rolando Bedregal quien pasará a ser parte del ejecutivo, el concejo municipal quedaría con solo 11 de sus 15 integrantes, siempre que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no convoque oportunamente a los accesitarios para cubrir las vacantes temporales.

Rolando Bedregal reveló además que tenía la intención de participar en los próximos comicios. Sin embargo, aseguró que desistirá de esa posibilidad para asumir la responsabilidad de dirigir la comuna provincial durante la ausencia de la alcaldesa.