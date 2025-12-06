El distrito de Colán se viste de gala mañana domingo, con la Media Maratón 2025, que tendrá como circuito La Costanera de Colán, que ha sido diseñada para garantizar una experiencia segura, tanto para corredores nuevos, como para atletas experimentados.

La distancia de 21.097 Km. será cubierto por los cerca de 700 inscritos y participantes que llegarán desde Tumbes, Chiclayo, Lambayeque, Trujillo, Chachapoyas, Lima, Cajamarca y otras regiones, prometiendo convertir al running en una verdadera fiesta deportiva para el norte del Perú.

LA COMPETENCIA

En la jornada deportiva más esperada del año también habrá competencias con distancias de 5K y 10K y los organizadores han previsto la entrega de kits para facilitar el acceso de corredores locales y visitantes.

Hoy sábado, los kits podrán ser recogidos desde el mediodía hasta las 7:00 p.m., en el Boulevard del Green Go de Colán, permitiendo que todos los participantes cuenten con la logística necesaria antes del gran día.

Durante toda la competencia, la hidratación oficial estará garantizada para todos los corredores en cada punto del recorrido. Al cierre de la jornada, los corredores y sus acompañantes podrán compartir un momento de camaradería en la explanada del Green Go, donde se premiará a los ganadores.

EL TURISMO

Este evento también impulsa la promoción del turismo en la región, aprovechando el feriado largo (8 y 9 de diciembre), ocasión ideal para que los visitantes a Colán prolonguen su estadía y disfruten de las playas, la gastronomía y los atractivos de Colán y Piura.

Cabe señalar que la Media Maratón cuenta con el respaldo de la Municipalidad del Centro Poblado de San Lucas de Colán y de un sólido grupo de marcas comprometidas con el desarrollo deportivo en la región, consolidando el evento runner como el más importante en el Perú.