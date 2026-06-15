España inició su participación en el Mundial 2026 con un inesperado empate sin goles frente a Cabo Verde en el estadio de Atlanta, resultado que representa una de las primeras sorpresas del torneo.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente llegaba como favorito para liderar el Grupo H, pero se encontró con un rival ordenado, disciplinado en defensa y capaz de resistir durante los 90 minutos.

Pese a monopolizar la posesión del balón, la selección española careció de profundidad y precisión para transformar su dominio en oportunidades claras de gol.

Cabo Verde resistió y sumó un punto histórico

La selección africana apostó por un bloque defensivo compacto, cerrando espacios interiores y obligando a España a buscar alternativas por las bandas.

El planteamiento diseñado por el técnico Pedro Leitao Brito, conocido como “Bubista”, logró neutralizar gran parte del juego ofensivo español.

El premio fue un empate histórico para Cabo Verde en su debut mundialista, resultado que fortalece sus opciones en la lucha por avanzar a la siguiente fase.

Cucurella generó peligro, pero faltó eficacia

Uno de los jugadores más activos del encuentro fue Marc Cucurella, quien asumió un rol protagónico por el sector izquierdo.

El lateral generó varias acciones de peligro mediante centros y llegadas hasta la línea de fondo, aunque sus compañeros no lograron capitalizar las oportunidades creadas.

La ocasión más clara de España llegó a los 38 minutos, cuando Ferran Torres remató al palo tras una acción iniciada por Cucurella.

Antes del descanso, el arquero Vozinha también evitó el gol con una destacada intervención frente a un cabezazo de Aymeric Laporte.

Vozinha fue la figura del partido

A sus 40 años, Vozinha se convirtió en el gran protagonista del encuentro.

El experimentado guardameta realizó varias intervenciones decisivas y sostuvo el empate frente a los constantes intentos de España.

Ni los ingresos de Lamine Yamal, Dani Olmo y Mikel Merino lograron romper la resistencia caboverdiana.

Durante el segundo tiempo, España incrementó la presión ofensiva, pero volvió a encontrarse con la solidez defensiva de Cabo Verde y la seguridad de su arquero.

Cabo Verde también tuvo su oportunidad

Aunque España dominó gran parte del partido, Cabo Verde estuvo cerca de llevarse una victoria histórica en los minutos finales.

Disney Borges protagonizó el único remate a portería de su selección en el minuto 89, pero el arquero Unai Simón respondió con seguridad para mantener el empate.

El resultado final dejó sensaciones opuestas: celebración para Cabo Verde por el punto conseguido y preocupación para España, que vuelve a tropezar en un debut mundialista.