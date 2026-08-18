Un grupo de policías y un equipo de fiscales ejecutaron un operativo en el jirón Libertad de Juliaca, conocido como la zona comercial “cachina”, donde incautaron equipos celulares y otros objetos de dudosa procedencia.

Durante la acción, las autoridades intervinieron a tres establecimientos comerciales, donde decomisaron un total de 352 teléfonos celulares, más de 200 chips, una tablet y una motocicleta que presuntamente pertenecerían al mercado ilegal.

El jefe policial informó que durante operativo detuvieron a cuatro mujeres con el objeto de investigar por el presunto delito de receptación agravada. En las próximas horas decidirán la situación y responsabilidad de las intervenidas.

Las autoridades informaron que las indagaciones continúan con el objetivo de identificar y contactar a los verdaderos propietarios de los equipos móviles recuperados.