El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra el brigadier PNP Estanislao Condori Cuba, investigado por el presunto delito de corrupción de funcionarios en la modalidad de cohecho pasivo propio, en agravio del Estado peruano.

El agente policial es procesado junto al suboficial PNP Willian Álvarez Mayta y el civil Juan Berríos Quispe por presuntamente haber exigido dinero a tres personas que fueron intervenidas por el presunto delito de tenencia ilegal de armas en el centro poblado La Rinconada, ubicado en la provincia puneña de San Antonio de Putina.

Durante el proceso, Álvarez Mayta y Berríos Quispe se acogieron al mecanismo de terminación anticipada, por lo que recibieron condenas de cinco y cuatro años de pena suspendida, respectivamente, además de la obligación de pagar una reparación civil.

Por su parte, el brigadier Condori Cuba rechazó los cargos imputados en su contra, motivo por el cual el Juzgado declaró fundado el requerimiento fiscal de prisión preventiva y ordenó su internamiento en un establecimiento penitenciario, mientras su defensa técnica interpuso un recurso de apelación para revertir la medida.