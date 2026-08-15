Por: Feliciano Gutiérrez

Dos efectivos policiales de la comisaría del centro poblado de La Rinconada, en distrito de Ananea, fueron detenidos por el fiscal provincial William Otazú Pinto y personal de la DIRCOCOR. Los agentes fueron intervenidos bajo la acusación de solicitar una coima de mil soles para liberar a tres personas que habían sido detenidas por presunta tenencia ilegal de armas y otros motivos.

La intervención inicial ocurrió cuando los agentes detuvieron a Héctor C. G., su hermano y un amigo en la avenida Venezuela por no portar DNI, trasladándolos a la dependencia policial para el control de identidad. Durante la revisión de sus teléfonos, los policías hallaron un reporte de equipo robado y una imagen digital que simulaba un arma y una placa policial, amenazándolos con largas penas de cárcel.

Para evitar la detención, los policías les exigieron el pago de mil soles, logrando que las víctimas realizaran una transferencia de 500 soles vía Yape a un tercero civil (también detenido) y reteniendo un celular como garantía por el saldo restante. Los intervenidos fueron identificados como el Suboficial Brigadier PNP Estanislao C. C. y el Suboficial de tercera PNP Willian Uriel A. M.

Ambos suboficiales ahora enfrentan una investigación por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo propio, tras ser plenamente reconocidos por los denunciantes. La fiscalía especializada continúa con las diligencias de ley para esclarecer por completo los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

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