La Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en una herramienta cada vez más utilizada por quienes buscan nuevas oportunidades laborales. Desde la redacción de currículums hasta la preparación para entrevistas, estas plataformas permiten ahorrar tiempo y mejorar la presentación de la información.

No obstante, su uso excesivo o poco estratégico puede generar efectos contraproducentes. Así lo señala Giselle Rodríguez, quien identifica tres errores frecuentes que cometen los postulantes al apoyarse en herramientas de IA durante su búsqueda de empleo.

1. Creer que la IA puede hacerlo todo mejor

Uno de los errores más comunes es delegar completamente la elaboración del currículum a la inteligencia artificial.

Según Rodríguez, aunque estas herramientas pueden generar en pocos segundos documentos bien estructurados y con apariencia profesional, no conocen en profundidad la trayectoria, experiencias y fortalezas reales de cada persona.

“La diferenciación auténtica es lo que convierte un CV común en uno realmente potente”, sostiene la especialista.

Por ello, recomienda utilizar la IA para organizar la información o mejorar la redacción, pero mantener el contenido estratégico basado en la experiencia y logros reales del candidato.

2. No revisar cuidadosamente lo que propone la IA

Otro error frecuente es aceptar sin cuestionamientos los textos generados automáticamente.

La especialista advierte que algunas herramientas utilizan expresiones exageradas, complejas o poco naturales que pueden ser detectadas fácilmente por reclutadores experimentados.

Cuando el contenido no refleja la forma habitual de comunicarse del postulante, existe el riesgo de transmitir una imagen poco auténtica.

Como recomendación, Rodríguez sugiere leer en voz alta el contenido generado y preguntarse si realmente representa la propia manera de expresarse antes de incorporarlo al currículum.

3. Saturar el CV con palabras clave para superar filtros automáticos

Muchas empresas utilizan sistemas automatizados para realizar una primera selección de currículums. Ante ello, algunos candidatos incorporan una gran cantidad de palabras clave con el objetivo de aumentar sus posibilidades de superar esos filtros.

Sin embargo, la estrategia puede volverse en contra durante una entrevista laboral.

Si el postulante incluye competencias o conocimientos que no puede respaldar con ejemplos concretos, su credibilidad puede verse afectada.

La recomendación es utilizar únicamente aquellas palabras clave que estén alineadas con la experiencia profesional real y que puedan ser sustentadas posteriormente.

La autenticidad sigue siendo el principal diferencial

Rodríguez destaca que la IA puede aportar valor en tareas como la organización de información, la mejora de la estructura o la optimización de la redacción.

Sin embargo, enfatiza que estas herramientas no pueden reemplazar el criterio personal, la experiencia ni la autenticidad de cada profesional.

“En un mercado laboral cada vez más competitivo, lo que nos diferencia no es tener el CV más elaborado, sino el que mejor nos representa y lleva nuestra firma”, puntualizó.