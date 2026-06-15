Tras un extenso trabajo de inteligencia policial se logró realizar la intervención de una mujer que estaría relacionada con el comercio de droga. Según las investigaciones el hecho ilícito venía operando desde la Urbanización Popular de Interés Social – UPIS Alejandro Toledo, en Chincha Alta, y estaba a cargo de alias “loca Darian”. Ella, fue atrapada -en segundo intento- al pesar en su contra mandato de detención preliminar.

Golpe policial

La policía como parte de las acciones para combatir la venta de sustancias alucinógenas, en la provincia, descubrió que desde la zona de Toledo se venía realizando el comercio de droga. Teniendo las evidencias y siguiendo los procedimientos ante fiscalía y Poder Judicial, en mayo, se realizó el operativo para desmantelar el negocio. Sin embargo, habría ocurrido fuga de información que permitió a la involucrada escapar antes de la llegada de los efectivos.

En el registro a la vivienda que era usada como fachada para la venta de los estupefacientes se encontró más de 200 envoltorios de pasta básica de cocaína, además de 150 gramos de la misma sustancia blanquecina, así como otros elementos que confirman la identidad de “loca Darian”. A ella se le relaciona como presunta autora del delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico ilícito de drogas.

La acción policial siguió en marcha y a través del Ministerio Público se consiguió que el magistrado del Juzgado de Investigación Preparatoria dicte mandato de detención preliminar contra D.A.Q.M. conocida como “loca Darian”. Los agentes de la Sección de Investigación Criminal de la comisaría de Chincha Alta tras arduo trabajo y con despliegue de personal volvieron a intervenir en la UPIS Alejandro Toledo.

La fémina, en cumplimiento al mandato judicial, fue ubicada e intervenida por la policía. Ella permanece en calidad de detenida, en la delegación local, al estar investigada por la presunta comisión de tráfico ilícito de drogas. Las diligencias, con participación del representante del Ministerio Público, continúan para determinar el nivel de responsabilidad que pueda tener en este delito.

EL DATO: Desde el mes de mayo la policía comenzó a seguir los pasos del negocio ilegal que se venía orquestando desde la zona de Toledo, en el que se presume está inmersa la fémina que permanece detenida.

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