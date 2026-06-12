El Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica, obtuvo una sentencia condenatoria de 20 años y 8 meses de pena privativa de libertad contra Douglas Antonio Machado Colmenares, y de 14 años de pena privativa de libertad contra Elsa María Pérez Ynnati, por la comisión del delito contra la salud pública, en la modalidad de posesión de drogas con fines de tráfico ilícito; así como por el delito contra la seguridad pública, en la modalidad de peligro común, tenencia ilegal de armas de fuego y municiones, en agravio del Estado Peruano, representado por el Procurador Público Especializado del Ministerio del Interior.

Investigación fiscal

La investigación del caso estuvo a cargo del fiscal adjunto provincial Andrés Alvarado Colina, quien sustentó los elementos de convicción que permitieron acreditar la responsabilidad penal de los sentenciados.

Los hechos se remontan al 19 de febrero de 2025, aproximadamente a las 6:30 de la tarde, cuando personal policial del Departamento de Investigación Criminal y del Área Antidrogas de Ica ejecutó un operativo en la urbanización Los Huertos de San Antonio, en el distrito de Subtanjalla (Ica), logrando desarticular a la presunta banda criminal denominada “Los Chamos de San Antonio”.

Durante el registro personal y domiciliario, las autoridades hallaron un arma de fuego tipo pistola, abastecida y con municiones; además de alcaloide de cocaína, marihuana y otras sustancias ilícitas. Asimismo, se incautaron teléfonos celulares, motocicletas y recibos vinculados a préstamos bajo la modalidad conocida como “gota a gota”.

Como parte de la sentencia, el órgano jurisdiccional impuso a Douglas Antonio Machado Colmenares 160 días multa equivalentes a S/ 1,600.00; mientras que a Elsa María Pérez Ynnati se le impuso 120 días multas equivalentes a S/ 1,130.00, montos que deberán ser abonados a favor del Estado Peruano.

Asimismo, se fijó en S/8,000.00 el monto por concepto de reparación civil a favor del Estado Peruano.

Douglas Antonio Machado Colmenares ya cumple condena como reo en cárcel en el establecimiento penitenciario de Cachiche; mientras que para Elsa María Pérez Ynnati se ordenó su ubicación, captura e internamiento en un establecimiento penitenciario.

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