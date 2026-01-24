Un contundente operativo policial ejecutado en horas de la madrugada permitió la desarticulación de la peligrosa banda criminal “Los Extorsionadores de San Andrés”, organización que durante meses habría sembrado el terror en distintos sectores de la provincia de Pisco mediante amenazas, extorsiones y actos vinculados al sicariato.

Golpe policial

La intervención fue realizada por efectivos de la División de Orden y Seguridad de Pisco, quienes lograron la detención en flagrancia de Jhordy Alexander Farfán Ramírez (20), alias “Pejerrey”, y Christian Andrés Surco Ortiz (23), alias “Zumba”, sindicados como el brazo armado de la organización criminal. En el mismo operativo fue capturada Génesis Alejandra Peña Martínez (18), alias “La Diabla”, presunta integrante de la banda.

Los intervenidos se desplazaban a bordo de una mototaxi de placa 9050-BA, vehículo que fue plenamente identificado gracias al sistema de cámaras de videovigilancia, lo que permitió su pronta ubicación y captura por parte del personal policial.

El jefe de la Región Policial Ica, general PNP Carlos Raúl Roque Palomino, destacó la importancia de la intervención y el impacto que tendrá en la lucha contra el crimen organizado en la provincia.

“La División Policial de Pisco realizó una importante intervención policial. Se logró la captura y desarticulación de una peligrosa banda criminal dedicada a la extorsión y con actividades de sicariato. Esta organización estaría integrada por tres sujetos detenidos y otros que aún se encuentran en proceso de identificación”, señaló la autoridad policial.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, todos los integrantes de la banda actuarían bajo las órdenes de un sujeto conocido como “El Príncipe”, identificado como Elvis Jhonnatan Aicho Romero, quien actualmente figura en el programa de recompensas del Ministerio del Interior por el delito de robo agravado. Por información que permita su captura, el Estado ofrece 25 mil soles.

Durante el operativo y posterior allanamiento de los inmuebles vinculados a los detenidos, la Policía incautó cinco municiones, un chaleco porta placas, una granada tipo piña, prendas de vestir que coincidirían con las utilizadas en hechos criminales, además de una balanza digital y droga, entre ellas 42 envoltorios tipo kete con pasta básica de cocaína y una bolsa con clorhidrato de cocaína.

Sobre los hallazgos, el general Roque Palomino precisó: “Se ha encontrado un artefacto explosivo tipo piña, que es una granada. Luego del allanamiento se ubicó un buzo que corrobora la indumentaria que vestía el sujeto que dejó el explosivo en el lugar de los hechos. Además, se hallaron mensajes extorsivos, bolsitas de marihuana, productos cocaínicos, municiones y un chaleco antibalas, lo que demuestra el nivel de preparación de estos sujetos para cometer sus actos ilícitos”.

Las investigaciones también revelaron que, a través de teléfonos celulares, los detenidos enviaban mensajes intimidatorios a sus víctimas, entre ellas dirigentes vecinales, empresarios y representantes del sector construcción, exigiendo hasta 200 mil soles a cambio de no atentar contra sus vidas o negocios.

Actualmente, los detenidos son investigados por la presunta comisión de los delitos contra la salud pública – Tráfico Ilícito de Drogas (TID); contra el patrimonio – extorsión; y contra la seguridad pública, en las modalidades de tenencia ilegal de municiones, explosivos y materiales peligrosos.

