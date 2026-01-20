Un nuevo atentado contra el sector de transporte ocurrió esta madrugada a pocos metros del centro comercial Minka, cuando una combi que cubría la ruta Lima–Callao por la avenida Argentina fue prendida en llamas mientras estaba estacionada en la vía pública. El ataque generó pánico entre los vecinos que despertaron tras la fuerte detonación según informó Panamericana.

Vehículo quedó reducido a cenizas tras atentado con explosivo.

Las llamas consumieron por completo la unidad de la empresa de transportes Néstor Gambeta y se propagaron hasta una camioneta cercana, que terminó seriamente dañada, mientras otros dos autos presentaron afectaciones menores antes de ser retirados de la zona. Los residentes describieron una escena de terror, con el fuego elevándose varios metros y el riesgo de que el siniestro afectara más viviendas y vehículos.

Hasta el momento se maneja la hipótesis de que el propietario de la combi habría sido blanco de extorsionadores y que se negó a pagar el cupo o al aumento exigido por la banda, lo que habría desencadenado el ataque como represalia. Esta versión aún no ha sido confirmada oficialmente, pero refuerza el temor de los transportistas del Callao, que denuncian una escalada de amenazas y ataques contra quienes rechazan los pagos ilegales.

PNP investiga atentado

Agentes de la Policía Nacional y peritos especializados realizan las diligencias para precisar cómo se inició el fuego y quiénes serían los responsables materiales. Según fuentes locales, algunos vecinos aseguraron haber visto a dos sujetos merodeando cerca al lugar de los hechos a bordo de una motocicleta. La zona cuenta con cámaras de seguridad de viviendas y comercios cercanos que podrían haber captado el momento del atentado, material que será clave para la investigación en un contexto de estado de emergencia que, pese a su vigencia, no ha logrado frenar este tipo de ataques contra el transporte público.