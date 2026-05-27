La nueva MacBook Neo ya se encuentra disponible en iShop Perú como una de las opciones más accesibles dentro del ecosistema Mac. El equipo incorpora el chip A18 Pro de Apple, pantalla de 13 pulgadas y una autonomía de hasta 16 horas de reproducción de video, según las especificaciones oficiales de Apple.

“Desde estudiantes y profesionales, hasta creadores de contenido, este equipo ofrece herramientas para mantener la productividad y la creatividad en cualquier lugar”, señaló Mara Ramírez, gerente de Mercadeo de iShop.

Cuatro razones para elegir la MacBook Neo

La primera razón es el rendimiento. El chip A18 Pro incluye CPU de 6 núcleos, GPU de 5 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos, características orientadas a tareas cotidianas como videollamadas, navegación, presentaciones y edición ligera de contenido.

La segunda es la batería. Apple indica que la MacBook Neo ofrece hasta 16 horas de reproducción de video, lo que la convierte en una opción para usuarios que estudian o trabajan fuera de casa durante varias horas.

Portabilidad, pantalla y ecosistema Apple

La tercera razón es su diseño. La MacBook Neo está pensada como una laptop ligera y fácil de transportar, con carcasa de aluminio y formato compacto.

La cuarta es la experiencia de productividad y creatividad. Su pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas permite trabajar con imágenes, presentaciones y contenido multimedia, mientras que la integración con otros dispositivos Apple facilita sincronizar archivos, mensajes y llamadas.

Otros lanzamientos disponibles

iShop también ofrece otros lanzamientos recientes de Apple, como el iPhone 17e, el iPad Air con chip M4 y la MacBook Air con chip M5. Apple confirmó la disponibilidad de estos productos desde marzo de 2026.